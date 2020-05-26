«Приманивает женщин?»: расставшийся с Казаченко Джигарханян появился на фото голышом

Недавно расставшийся с бывшей женой Вадима Казаченко Ольгой Степан Джигарханян появился на фото голышом. О том, что мужчина больше не вместе с новой пассией, он объявил сам во время «прямого эфира» с Анной Калашниковой. Тогда Степан подмечал, что на Ольгу зла не держит и расстались они в целом мирно. Позже Джигарханян-младший внезапно заявил, что был бы не прочь более тесно познакомиться с Анастасией Волочковой. К тому же и повод имеется – общая любовь к бане.

Во вторник, 26 мая, Джигарханян огорошил всех, поделившись кадром голого себя. Так, на снимке Степан делает селфи абсолютно без одежды, хвастаясь превосходной физической формой – накаченными руками и зарождающимися кубиками пресса. В Сети поспешили предположить – мужчина, таким образом, привлекает новую женщину. Некоторые и вовсе пошутили – не для балерины ли были сделаны фотографии. «Приманивает?», «Остановите здесь, я к нему на огонек загляну», «Какого Казаченко мужчину потеряла!» — пишут они.

Стоит отметить, что Джигарханян-младший пристально следит за собственной физической формой. Мужчина активно занимается спортом, уделяя время гимнастике. В микроблоге Джигарханян регулярно делится селфи из зала. «В целом, мой собственный подход к фитнесу обрел черты симбиоза пары видов спорта с парой цирковых жанров», — растолковал он.