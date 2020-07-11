«Сказала, что выгляжу дешмански»: Рудковская вылила на Дакоту «ушат помоев» из-за сумок Louis Vuitton

Яна Рудковская вновь стала участником скандала. О предвзятом отношении к себе со стороны продюсера общественности рассказала Рита Дакота. Не так давно супруга Евгения Плющенко организовала гив с большим количеством именитых участников. Призом должны были стать аксессуары французского дома моды. Дакоту пригласила поучаствовать подруга, не предупредив при этом Рудковскую, которая является одним из главных представителей в России.

Чтобы сфотографироваться на фоне сумок, Дакота отправилась в «святая святых» — в бутике бренда. Как выяснится позже, появляться там можно только людям, которые тратят на покупку сумок баснословные деньги. Не прошло и нескольких минут, как с певицей связалась Рудковская. Рита подметила, что продюсер разговаривала с ней достаточно нервно и имела неосторожность несколько раз ее обидеть.

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«Далее потоком высокомерного хамства несколько минут кряду она «доходчиво объясняет», почему я «раздавая подписчикам сумочки Луи» снижаю градус компании и выгляжу «дешмански». У меня есть запись этого потока помоев», — констатировала факт Дакота.

Рита вынуждена была отказаться от идеи, а также удалить снимки. Однако, у певицы остался неприятный осадок из-за всего пережитого. По итогу услышанного, Дакота расплакалась, потому что не ожидала подобного поворота событий, а затем поспешила напомнить своей аудитории, что главный плюс жизни не в деньгах и роскоши, а в честности и верности самому себе.