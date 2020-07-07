Красиво жить не запретишь: Рудковская подобрала пижаму Louis Vuitton под цвет авто

Яна Рудковская не скрывает: она любит шикарную жизнь и предпочитает носить брендовые вещи. Одни из ее любимых марок — Louis Vuitton и Dior.

За страсть к роскоши продюсера нередко критикуют хейтеры, но знаменитую блондинку не остановить – свой Instagram она упорно заполняет фотографиями и видео, на которых звезда обязательно указывает элитность той или иной вещи.

Вот и на этот раз жена Евгения Плющенко не постеснялась запечатлеться на фоне респектабельного автомобиля Porsche, подобрав под него пижамный костюм Louis Vuitton. При этом оттенок как машины, так и наряда оказался одним из самых актуальных в этом сезоне – синим.

Реакция на пост последовала незамедлительная. И, как всегда, среди восторженных комментариев было немало скептических.