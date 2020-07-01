«Почему в панталонах?»: Дакота запечатлелась с любимым и нарвалась на критику подписчиков

Певица Дакота запечатлелась за поцелуем со своим возлюбленным Федором Белогаем. Обнародованный в Сети снимок растрогал публику, однако вместе с тем девушка нарвалась на резкую критику.

Ругали фолловеры в основном вовсе не романтические отношения бывшей жены Влада Соколовского с режиссером, а ее внешний вид. Многим показалось, что ее кроп-топ и велосипедки нюдового оттенка плохо сочетаются с косухой и полусапожками, делая фигуру звезды не слишком привлекательной.

«Неужели вы не видите, что этот наряд вам не идет? На этих фото у вас короткие толстые ноги!!!», «Почему в панталонах?», «Длина сапог укорачивает ноги», «А что, в исподнем сейчас модно?», «Супер, но одежда неудачная», «Эти рейтузы лет через пять мы будем вспоминать со слезами на глазах, но Вы все же прекрасны», «Вы классные, но не нравятся эти эмм… шорты. Ты такая красивая, не самое лучшее украшение они», «Что за наряд», «Кожаная куртка, поверх нижнего белья… ндаааа», «Что за прикид?» — написали пользователи Сети в комментариях.

А вам понравился раскрепощенный образ Риты?