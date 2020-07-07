По следам Карпович: «папина дочка» Лиза Арзамасова закрутила роман с 46-летним Ильей Авербухом

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова, которой сейчас 25 лет, закрутила роман с известным хореографом и постановщиком ледовых шоу Ильей Авербухом. Журналистам удалось застать парочку вместе в одной из кафешек на отдыхе. Авербух на протяжении всего вечера не отводил глаз от молодой возлюбленной. Он ее нежно обнимал и гладил руки. Позже актриса подтвердила, что у них роман. Правда, вдаваться в подробности не стала, сообщает портал hellomagazine.com.

Отметим, что после разрыва с фигуристкой Ириной Лобачевой Авербух скрывал имена своих новых пассий. В последнее время он утверждал, что ведет холостяцкий образ жизни. Якобы все внимание он уделяет сыну Мартину, которому 16 лет.

Известно, что с Ильей Авербухом Арзамасова познакомилась еще в период съемок в шоу «Лед и пламень». Кстати, ранее артистке приписывали связь с коллегой по сериалу «Папины дочки» Филиппом Бледным.

Отметим, что другая звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович была на днях застукана журналистами на отдыхе в Крыму с «мажором» Павлом Прилучным. Сами звезды, правда, свой роман не подтверждают. Прилучный, напомним, только недавно расстался с актрисой Агатой Муцениеце.

Кстати, по слухам, Арзамасова и Авербух в близкой связи уже много лет. Просто они тщательно скрывали свой роман.