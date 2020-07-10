Не жадный: стало известно, сколько Прилучный потратил на отдых с Карпович и детьми

Журналисты выяснили, сколько Павел Прилучный потратил на отдых с новой пассией – актрисой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. В публичном пространстве «мажора» знают как человека достаточного щедрого, но скрупулезного: в свое время, уже находясь в бракоразводном процессе, Павел перевел Агате Муцениеце денег на лечение в санатории, а также на время забрал детей, чтобы латвийка ни о чем не переживала. Однако есть в биографии артиста и темные пятна: так, оказалось, что Прилучный долгое время не оплачивал штрафы. Стоило лишь журналистам связаться с Муцениеце, как вопрос тут же решился.

Вот уже неделю Прилучный наслаждается теплым солнцем и прекрасными видами в Ялте. Компанию в путешествии ему составили Мирослава Карпович, а также дочь Мия и сын Тимофей. Именно в таком составе делегация была замечена и сфотографирована журналистами в аквапарке в четверг, 9 июля.

На то, чтобы обеспечить досуг всем спутникам, Прилучный, по предварительным данным, потратил почти 8 тысяч рублей (оплата взрослого билета обошлась в 1600 рублей, детского – в 800, вип-зона – 3000 тысячи рублей). Ранее Павел также оплатил катание на катамаране (аренда стоит 7 тысяч рублей в час) и билеты в зоопарк с крокодилами (не менее двух тысяч рублей). Потратился актер также на проживание и питание на четверых, сообщает «Собеседник».

Напомним, ранее Прилучный намекнул, что не намерен комментировать новые отношения. По его словам, личная жизнь не поддается публичному обмусоливанию. Со своей же стороны Павел выводы сделал, а значит, повторять ошибок не намерен.