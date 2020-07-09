Павел Прилучный после знакомства с Мирославой Карпович надел на безымянный палец кольцо

В настоящий момент экс-супруг Агаты Муцениеце отдыхает в Крыму с новой возлюбленной и детьми.

Павел Прилучный уехал в Крым вместе с детьми от Агаты Муцениеце — четырехлетней Мией и семилетним Тимофеем. Как оказалось позже, компанию им составила также звезда сериала «Папины дочки» 34-летняя Мирослава Карпович, с которой у него якобы роман.

Счастливые отдыхающие наслаждаются летом в полную силу: катаются на арендованной яхте, любуются местными достопримечательностями, загорают. Павел не афиширует свои новые отношения, однако отдыхающие смогли поймать их в объективы фотокамер и выложить снимки в Сеть.

Не ускользнул от глаз внимательных пользователей и другой факт: на безымянном пальце правой руки Прилучного появилось кольцо, которое напоминает помолвочное.

Нельзя сказать, что это обрадовало публику, ведь многие поклонники артиста все еще надеялись на счастливое воссоединение пары Павла и Агаты.

«Приворожила», «Увела», «Из-за нее все», — возмущены известиями о Мирославе комментаторы в личных блогах артистов.

Впрочем, многие встали на сторону влюбленных звезд. «Замучают теперь тупыми коментами, пусть делают, что хотят, никто не знает, какая там была семья и что в ней было. Мирослава — красивая интересная девушка, в чем проблема?», «Она его не увела. Он ж не корова. Сначала развод, потом другая женщина, это жизнь, очнитесь, а у нее (Агаты) через полгодика мужик новый будет и счастливы, хеппи энд», «Мирочка, ты замечательная, красивая, добрая, мудрая, самое главное, прославилась благодаря своему таланту и трудолюбию. Не то что некоторые благодаря разводам и скандалам», — пишут в комментариях блога Карпович.