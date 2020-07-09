«Папа попытался спасти жену от смерти»: сын Алибасова рассказал предысторию отравления продюсера

Недавно стало известно, что Бари Каримович оказался в больнице из-за некачественного алкоголя.

Сын Бари Алибасова рассказал Teleprogramma.pro предысторию его отравления некачественным алкоголем. Напомним, продюсер выпил бутылку водки в компании с участником музыкального коллектива «Интеграл» Валерием Юриным и экс-помощником Андреем Назаровым, после чего почувствовал себя плохо и попал в больницу.

«Он на следующий день встать не смог, а потом месяц был неадекватен. Вообще!» — заявил Алибасов-младший.

Мужчина мало кого узнавал и испытывал боли в теле. Наследник создателя группы «На-На» считает, что отца пытались отравить его собутыльники по указанию дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной, Ольги. В настоящий момент девушка оформляет опеку над пожилой артисткой и якобы надеется заполучить ее бывшую квартиру за 125 млн рублей. Женщина в свое время подарила ее супругу, буквально уговорив его принять этот дар.

По словам сына музыкального деятеля, она явилась к нему и рассказала, что Ольга пыталась ее задушить. Добровольный отказ от дорого имущества, по мнению Шукшиной, мог обезопасить ее.

«Естественно, папа согласился принять в подарок квартиру и спасти свою любимую жену от потенциальной смерти», — поведал мужчина.

Это случилось еще до инцидента с «Кротом», после которого, по мнению Алибасова-младшего, Лидия Шукшина «переобулась» и поняла, что особой защиты от такого беспомощного мужчины она не получит, и якобы встала на сторону дочери. «Вот такая черная вдовушка», — обозвал Федосееву Бари Бариевич.