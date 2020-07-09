«Черная вдовушка-приколистка»: Бари Алибасов-младший резко высказался о Лидии Федосеевой-Шукшиной

Сын продюсера рассказал Teleprogramma.pro, кто пытался отравить его отца и зачем.

Сын Бари Алибасова Бари утверждает, что его отца пытались отравить бывший участник группы «Интеграл» Валерий Юрин, экс-помощник Андрей Назаров и Ольга Шукшина – дочь супруги Бари Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Заявление о проведении проверки и возбуждении уголовного дела в отношении этих людей адвокат семьи уже подал в соответствующие органы.

Подробности этой громкой истории Бари Алибасов рассказал в интервью Teleprogramma.pro. Отдельный рассказ он посвятил Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Молодой человек утверждает, что еще до того, как произошла нашумевшая история с «Кротом», Федосеева-Шукшина решила переписать свою квартиру на Алибасова, опасаясь, что на квадратные метры будет иметь виды дочь Ольга. А теперь та пытается сделать все возможное, чтобы присвоить квартиру себе.

Впрочем, смотрите подробности в видео Teleprogramma.pro.