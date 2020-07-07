«Глупо было отказываться»: Аршавин едва не стал участником групповой оргии с порно-звездой

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин едва не стал участником групповой оргии с порно-звездой. Известный своей любовью к женщинам спортсмен неожиданно для себя угодил в нелицеприятную историю вместе с коллегой по футбольному полю Владимиром Быстровым. Журналистам порно-актриса из Екатеринбурга Лола Тейлор рассказала, что встретила молодых людей на отдыхе в Геленджике. Девушка сразу заинтересовала знаменитостей своим внешним видом, поэтому они поспешили пригласить ее к себе за стол на уличной веранде.

Общение молодых людей активно развивалось благодаря алкоголю. Быстров и Аршавин деньги не экономили, заказывая самые дорогие блюда. Последний и вовсе, по словам Лолы, размахивал пачкой денег прямо у нее перед носом. Под конец вечера стало очевидно, что дружеской посиделкой все не закончится.

«Глупо было отказываться от интима! Я сюда за этим и приехала, тем более тут звезды футбола за нами ухаживают», — рассказала она «Комсомольской правде».

Перед тем, как согласиться на манипуляции, Лола попросила сделать совместное фото на память, однако герои-любовники пообещали, что обязательно попозируют, когда все случится. Такой расклад и вырванный из рук телефон Тейлор не устроил, поэтому она поспешила покинуть номер. На следующий день девушка вновь встретила молодых людей, но те общались достаточно прохладно.

Примечательно, что пребывания на курорте Краснодарского края футболисты не скрывают. Они активно делятся в социальных сетях местными видами и фотографиями обедов.