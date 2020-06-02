Двухэтажный коттедж с крытым двором: Барановская вместе с детьми от Аршавина переехала в новый дом

34-летняя Юлия Барановская вместе с детьми от Аршавина переехала в новый дом. Ни для кого не секрет, что Юля сумела сделать превосходную карьеру после расставания со знаменитым супругом: сейчас Барановская активно ведет передачи на ТВ, работает на радио, сотрудничает с модными брендами. Раскрывать сумму своего заработка многодетная мать, впрочем, не спешит.

Недавно семья сумела обзавестись собственным жильем. Частично Барановская показала жилье в личном микроблоге. Выяснилось, что постройка состоит из двух этажей. Апартаменты имеют сразу несколько особенностей: большие панорамные окна по всему периметру здания, а сам дом выполнен в необычной форме с обилием углов. На выходе с крыльца имеется собственный крытый дворик, на котором сыновья Юлии с азартом играют в футбол.

Внутреннее же убранство выполнено в теплых серо-бежевых тонах, преобладает большое количество дерева. С первого на второй этаж ведет белая каменная лестница со стеклянными перилами. Барановская также сделала акцент на миниатюрных полочках: их можно встретить в коридоре и гардеробной.

Ранее телеведущая проводила по съемной квартире экскурсию для журналистов. Тогда Юля признавалась, что сильнее всего мечтает о большой комнате, в которой можно будет поставить большой шкаф с одеждой. На предыдущем месте Барановской приходилось буквально протискиваться между двумя параллельными стенами на балконе.