Выявлен коронавирус: Дмитрий Колдун госпитализирован в клинику в Минске

Дмитрий Колдун в свое время прославился благодаря шоу «Народный артист» и победе на «Фабрике звезд». Однако в последнее время певец редко выпускает новые песни и все реже появляется на публике. Во время карантина из-за пандемии коронавируса он находился с семьей в Минске. Казалось, что опасность заразиться CoViD-19 уже почти сошла на нет, как артист почувствовал себя плохо. 7 июля он был госпитализирован, а у его жены Виктории Хомицкой также выявлен коронавирус.

В соцсети Колдун поделился кадрами, на которых облачен в больничный халат и маску. Он прогуливался на участке у больницы. При этом певец не сообщил, что произошло. Для портала Teleprogramma.pro прояснила ситуацию Анна Кружель — представитель пресс-службы звезды. По ее словам, Дмитрий почувствовал накануне недомогание, а также у него поднялась температура. Сначала он не придал симптомам должного значения. Краткосрочное домашнее лечение результатов не дало. Вместе с супругой Викторией артист на всякий случай сдать тест на коронавирус. Уже в больнице у пары был выявлен CoViD-19.

Колдуну предложили немедленную госпитализацию на фоне покашливания и повышенной температуры, чтобы избежать распространения инфекции в легкие, и, как следствие, избежать осложнения в виде пневмонии. А вот супруга звезды пока отправлена домой на карантин под наблюдением врачей, у нее заболевание проходит бессимптомно. В ближайшее часы остальные члены семьи Дмитрия пройдут тесты на коронавирус. Сам артист находится в больнице, где врачи проводят все необходимые процедуры.

Напомним, что у пары есть семилетний сын Ян, а также четырехлетняя дочка Алиса. Добавим, что многие артисты не смогли уберечь себя и переболели CoViD-19. Смогли победить болезнь Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Александр Васильев и другие известные персоны.