«Это вкусно!»: Дмитрий Колдун поделился рецептом аппетитных картофельных колдунов с мясом

Национальное белорусское блюдо очень похоже на знакомые всем драники.

«Колдун готовит колдуны. Каннибализм? Не думаю, просто совпадение», — пошутил музыкант в личном блоге. И поделился традиционным рецептом белорусской кухни. По словам артиста, колдуны – это практически то же самое, что и драники, но с мясной начинкой.

Для блюда понадобится: картошка, сметана, фарш, яйцо, лук, зелень, соль, специи.

Сырой картофель, а также лук-репку нужно натереть на терке или размельчить в кухонном комбайне, посолить, поперчить, перемешать. Яйцо разделить на желток и белок. Желток отправить в натертые овощи, а белок в фарш.

Фарш посолить, поперчить, приправить, размешать, сделать из него небольшие лепешки.

Разогреть растительное масло на сковороде, выложить слоями ложкой смесь из картофеля, затем фарш и снова картофель. Мясо должно быть прикрыто картошкой полностью. Поджарить колдуны с двух сторон до румяной корочки, прикрыть крышкой сковороду, снизить огонь и немного потушить в таком виде.

Подавать на стол со сметаной и рубленой зеленью.