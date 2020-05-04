«Это вкусно!»: Дмитрий Колдун поделился рецептом аппетитных картофельных колдунов с мясом

«Колдун готовит колдуны. Каннибализм? Не думаю, просто совпадение», — пошутил музыкант в личном блоге. И поделился традиционным рецептом белорусской кухни. По словам артиста, колдуны – это практически то же самое, что и драники, но с мясной начинкой.
Для блюда понадобится: картошка, сметана, фарш, яйцо, лук, зелень, соль, специи.
Сырой картофель, а также лук-репку нужно натереть на терке или размельчить в кухонном комбайне, посолить, поперчить, перемешать. Яйцо разделить на желток и белок. Желток отправить в натертые овощи, а белок в фарш.
Фарш посолить, поперчить, приправить, размешать, сделать из него небольшие лепешки.
Разогреть растительное масло на сковороде, выложить слоями ложкой смесь из картофеля, затем фарш и снова картофель. Мясо должно быть прикрыто картошкой полностью. Поджарить колдуны с двух сторон до румяной корочки, прикрыть крышкой сковороду, снизить огонь и немного потушить в таком виде.
Подавать на стол со сметаной и рубленой зеленью.
«Это вкусно!» — заверил Колдун.