До 12 лет лишения свободы: Ефремову предъявлены обвинения по делу о ДТП в окончательной редакции

Михаил Ефремов раньше был знаменит своими ролями в кино. А теперь об актере говорят как о злостном нарушителе. 8 июня он стал участником страшного ДТП. Мужчина выехал на встречную полосу на Смоленской площади и лоб в лоб столкнулся с другим автомобилем. Водитель второго транспортного средства Сергей Захаров не выжил. Позже было установлено, что артист находился в алкогольном опьянении, когда сел за руль. Более того, в его крови обнаружили запрещенные наркотические вещества.

Ефремов сначала утверждал, что виновен в случившемся, но позже заявил, что не виновен. Когда он принес извинения родным погибшего Захарова, то близкие водителя отказались принимать его соболезнования. Недавно адвокат Михаила Эльман Пашаев объявил, что актер готов возместить ущерб пострадавшей стороне, так как в ДТП участвовала его машина. При этом юрист назвал актера невиновным в случившемся.

Вот уже почти месяц Ефремов находится под домашним арестом. Только сейчас, после расследования, ему были предъявлены обвинения по статье 264 часть 4 уголовного кодекса. То есть, он обвиняется в нарушении ПДД в нетрезвом состоянии, повлекшим смерть человека. За это ему может грозить от пяти до двенадцати лет лишения свободы, пишет ТАСС. «Все идет по плану. Скоро будет суд», — цитирует агенство адвоката Ефремова.