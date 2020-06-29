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Звездный гость

«У СССР есть герб, флаг и ансамбль «Березка»»: почему режиссер сериала танцы боялся снимать , а Ефремова — нет

Режиссер Александр Баранов рассказал Teleprogramma.pro о съемках сериала о легендарном коллективе.

«У СССР есть герб, флаг и ансамбль «Березка»»: почему режиссер сериала танцы боялся снимать , а Ефремова — нет
Кадр из сериала «Березка». Фото: канал «Россия»

С 29 июня на телеканале «Россия» начинается показ сериала «Березка», посвященного одноименному легендарному фольклорно-этнографическому ансамблю.

Три девицы и «Березка»

Прославленный коллектив, участники которого во время танца словно плыли по вращающейся сцене, можно назвать брендом Советского Союза. Артистам ансамбля аплодировали во всех странах мира.

Кадр из сериала «Березка». Фото
Кадр из сериала «Березка». Фото: канал «Россия»

В сериале «Березка» художественный вымысел тесно переплетается с реальностью. И акцент здесь делается не только на сценическую, но и на личную жизнь артистов.

В центре повествования — судьбы трех девушек, которые стремятся занять свою собственную нишу в знаменитом коллективе. И каждая из них выбирает свою дорогу к цели…

Звездный состав кинофильма

В фильме задействованы такие звездные актеры, как Лидия Вележева, Михаил Ефремов, который успел сняться в картине задолго до роковой аварии, Мария Порошина, Алексей Серебряков, Надежда Маркина.

Режиссер картины Александр Баранов рассказал Teleprogramma.pro о мистической связи некоторых артистов с ансамблем «Березка», критике сериала и работе с Михаилом Ефремовым.

Слева – режиссер Александр Баранов. Фото
Слева – режиссер Александр Баранов. Фото: канал «Россия»

— Когда писался сценарий, мы тесно общались с участниками ансамбля «Березка». Сначала, конечно, были встречи, в ходе которых мы долго договаривались о проекте. Насколько я помню, артисты коллектива согласились не сразу.

Конечно, там есть доля художественного вымысла, а что-то основано на реальных событиях – как всегда и бывает. А чтобы ни у кого не возникало претензий, например, у руководителя ансамбля «Березка», мы просто поменяли фамилии главных героев.

— Но участники ансамбля вам как-то помогали во время работы над сериалом?

— Конечно. Они учили наших актрис танцевать. В каких-то танцах участвовали артистки, в других – настоящие участницы ансамбля «Березка». Так что сами танцовщицы тоже снимались в нашем сериале.

Кадр из сериала «Березка». Фото
Кадр из сериала «Березка». Фото: канал «Россия»

«Михаил Ефремов – бурлящий человек-солнце»

 — Как вы выбирали актеров на главные роли?

— Например, когда Лидия Вележева пришла на кастинг, мы эту тему закрыли, и уже больше никого не пробовали. Еще на пробах все дружно сказали, что это наш руководитель.

А отец Марии Порошиной играл в ансамбле «Березка» на баяне, поэтому ее судьба также связана с этим коллективом. Так что на съемках фильма возникало много неожиданных для нас параллелей.

Кстати, такие совпадения случаются практически на каждой картине. Когда мы снимали сериал «Невеста Комдива», выяснилось, что у одной из наших героинь отец военный. И во многом ее судьба похожа на судьбу героини. Значит, это был наш точный выбор.

Михаил Ефремов. Фото
Михаил Ефремов. Фото: канал «Россия»

— Как вам работалось с Михаилом Ефремовым, сыгравшим директора «Березки»?  

— Отлично работалось. Он очень хороший, потрясающий актер. Просто бурлящий человек-солнце. И все делал здорово. С Михаилом мы работаем не в первый раз. Так, в одной из серий моего сериала «Участок» у него чуть ли не главная роль. Жалко, что все так сложилось. Очень жалко…

«Судьбы участниц ансамбля совершали крутые виражи»     

— Насколько я знаю, что ученица Надежды Надеждиной (худрук ансамбля — прим. ред.) Мира Кольцова, также отдавшая много лет «Березке», жестко раскритиковала фильм…

— Она сказала, что в сериале многое искажено, даже выступала по телевидению. Но самое смешное, что артистки, ранее танцевавшие в «Березке», рассказывали истории намного круче, чем это показано в нашем фильме.  Так что во многом мы даже смягчили акценты. А вообще их судьбы совершали крутые виражи.

Если бы мы иллюстрировали историю ансамбля, тогда надо было бы ставить реальные фамилии. Но мы добавили элемент художественного вымысла. Придумали, например, что у Надеждиной был сын от американца, который тоже танцевал в коллективе. Имеем право.

На Западе говорили, что у СССР есть герб, флаг и ансамбль «Березка». Это тоже был своего рода знак Советского Союза. И в этом смысле мы соблюли историческую достоверность.

Кадр из сериала «Березка». Фото
Кадр из сериала «Березка». Фото: канал «Россия»

«Я боялся снимать танцы»

— Что было самым сложным при работе над сериалом?

 — Сначала я боялся снимать танцы. Думал, как же мы найдем актеров-танцоров. Но впоследствии выяснилось, что это не так уж и страшно. А все остальное – как в обычном кино.

Даже если мечтаешь снять фильм о трех людях на берегу озера, это все равно вызовет определенные сложности.

— А как насчет костюмов?

— Они были очень дорогие. Какую-то одежду мы заимствовали у самого коллектива, подгоняли под фигуры актеров, другие наряды шили наши художники.

Кадр из сериала «Березка». Фото
Кадр из сериала «Березка». Фото: канал «Россия»

— Над чем работаете сейчас?

— Мы завершаем фильм «Теорема Пифагора», также снятого для канала «Россия». Это драма о взаимоотношениях людей. Действие происходит в современное, докарантинное время, поэтому герои там еще обнимаются (Смеется).

Во время самоизоляции мы останавливались на полтора месяца, успели все доснять, только смонтировали – и карантин! Сейчас мы все доводим до конца. А уже через неделю картина будет готова.

Главные роли в ней играют Мария Куликова, Егор Бероев и Саша Власова.

А пока смотрите сериал «Березка», показ которого стартует 29 июня в 21. 20 на канале «Россия».

Тэги

Алексей СерербряковансамбльЛидия ВележеваМихаил ЕфремовСериал «Березка»
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