«У СССР есть герб, флаг и ансамбль «Березка»»: почему режиссер сериала танцы боялся снимать , а Ефремова — нет

С 29 июня на телеканале «Россия» начинается показ сериала «Березка», посвященного одноименному легендарному фольклорно-этнографическому ансамблю.
Три девицы и «Березка»
Прославленный коллектив, участники которого во время танца словно плыли по вращающейся сцене, можно назвать брендом Советского Союза. Артистам ансамбля аплодировали во всех странах мира.
В сериале «Березка» художественный вымысел тесно переплетается с реальностью. И акцент здесь делается не только на сценическую, но и на личную жизнь артистов.
В центре повествования — судьбы трех девушек, которые стремятся занять свою собственную нишу в знаменитом коллективе. И каждая из них выбирает свою дорогу к цели…
Звездный состав кинофильма
В фильме задействованы такие звездные актеры, как Лидия Вележева, Михаил Ефремов, который успел сняться в картине задолго до роковой аварии, Мария Порошина, Алексей Серебряков, Надежда Маркина.
Режиссер картины Александр Баранов рассказал Teleprogramma.pro о мистической связи некоторых артистов с ансамблем «Березка», критике сериала и работе с Михаилом Ефремовым.
— Когда писался сценарий, мы тесно общались с участниками ансамбля «Березка». Сначала, конечно, были встречи, в ходе которых мы долго договаривались о проекте. Насколько я помню, артисты коллектива согласились не сразу.
Конечно, там есть доля художественного вымысла, а что-то основано на реальных событиях – как всегда и бывает. А чтобы ни у кого не возникало претензий, например, у руководителя ансамбля «Березка», мы просто поменяли фамилии главных героев.
— Но участники ансамбля вам как-то помогали во время работы над сериалом?
— Конечно. Они учили наших актрис танцевать. В каких-то танцах участвовали артистки, в других – настоящие участницы ансамбля «Березка». Так что сами танцовщицы тоже снимались в нашем сериале.
«Михаил Ефремов – бурлящий человек-солнце»
— Как вы выбирали актеров на главные роли?
— Например, когда Лидия Вележева пришла на кастинг, мы эту тему закрыли, и уже больше никого не пробовали. Еще на пробах все дружно сказали, что это наш руководитель.
А отец Марии Порошиной играл в ансамбле «Березка» на баяне, поэтому ее судьба также связана с этим коллективом. Так что на съемках фильма возникало много неожиданных для нас параллелей.
Кстати, такие совпадения случаются практически на каждой картине. Когда мы снимали сериал «Невеста Комдива», выяснилось, что у одной из наших героинь отец военный. И во многом ее судьба похожа на судьбу героини. Значит, это был наш точный выбор.
— Как вам работалось с Михаилом Ефремовым, сыгравшим директора «Березки»?
— Отлично работалось. Он очень хороший, потрясающий актер. Просто бурлящий человек-солнце. И все делал здорово. С Михаилом мы работаем не в первый раз. Так, в одной из серий моего сериала «Участок» у него чуть ли не главная роль. Жалко, что все так сложилось. Очень жалко…
«Судьбы участниц ансамбля совершали крутые виражи»
— Насколько я знаю, что ученица Надежды Надеждиной (худрук ансамбля — прим. ред.) Мира Кольцова, также отдавшая много лет «Березке», жестко раскритиковала фильм…
— Она сказала, что в сериале многое искажено, даже выступала по телевидению. Но самое смешное, что артистки, ранее танцевавшие в «Березке», рассказывали истории намного круче, чем это показано в нашем фильме. Так что во многом мы даже смягчили акценты. А вообще их судьбы совершали крутые виражи.
Если бы мы иллюстрировали историю ансамбля, тогда надо было бы ставить реальные фамилии. Но мы добавили элемент художественного вымысла. Придумали, например, что у Надеждиной был сын от американца, который тоже танцевал в коллективе. Имеем право.
На Западе говорили, что у СССР есть герб, флаг и ансамбль «Березка». Это тоже был своего рода знак Советского Союза. И в этом смысле мы соблюли историческую достоверность.
«Я боялся снимать танцы»
— Что было самым сложным при работе над сериалом?
— Сначала я боялся снимать танцы. Думал, как же мы найдем актеров-танцоров. Но впоследствии выяснилось, что это не так уж и страшно. А все остальное – как в обычном кино.
Даже если мечтаешь снять фильм о трех людях на берегу озера, это все равно вызовет определенные сложности.
— А как насчет костюмов?
— Они были очень дорогие. Какую-то одежду мы заимствовали у самого коллектива, подгоняли под фигуры актеров, другие наряды шили наши художники.
— Над чем работаете сейчас?
— Мы завершаем фильм «Теорема Пифагора», также снятого для канала «Россия». Это драма о взаимоотношениях людей. Действие происходит в современное, докарантинное время, поэтому герои там еще обнимаются (Смеется).
Во время самоизоляции мы останавливались на полтора месяца, успели все доснять, только смонтировали – и карантин! Сейчас мы все доводим до конца. А уже через неделю картина будет готова.
Главные роли в ней играют Мария Куликова, Егор Бероев и Саша Власова.
А пока смотрите сериал «Березка», показ которого стартует 29 июня в 21. 20 на канале «Россия».