«У СССР есть герб, флаг и ансамбль «Березка»»: почему режиссер сериала танцы боялся снимать , а Ефремова — нет

С 29 июня на телеканале «Россия» начинается показ сериала «Березка», посвященного одноименному легендарному фольклорно-этнографическому ансамблю.

Три девицы и «Березка»

Прославленный коллектив, участники которого во время танца словно плыли по вращающейся сцене, можно назвать брендом Советского Союза. Артистам ансамбля аплодировали во всех странах мира.

В сериале «Березка» художественный вымысел тесно переплетается с реальностью. И акцент здесь делается не только на сценическую, но и на личную жизнь артистов.

В центре повествования — судьбы трех девушек, которые стремятся занять свою собственную нишу в знаменитом коллективе. И каждая из них выбирает свою дорогу к цели…

Звездный состав кинофильма

В фильме задействованы такие звездные актеры, как Лидия Вележева, Михаил Ефремов, который успел сняться в картине задолго до роковой аварии, Мария Порошина, Алексей Серебряков, Надежда Маркина.

Режиссер картины Александр Баранов рассказал Teleprogramma.pro о мистической связи некоторых артистов с ансамблем «Березка», критике сериала и работе с Михаилом Ефремовым.

— Когда писался сценарий, мы тесно общались с участниками ансамбля «Березка». Сначала, конечно, были встречи, в ходе которых мы долго договаривались о проекте. Насколько я помню, артисты коллектива согласились не сразу.

Конечно, там есть доля художественного вымысла, а что-то основано на реальных событиях – как всегда и бывает. А чтобы ни у кого не возникало претензий, например, у руководителя ансамбля «Березка», мы просто поменяли фамилии главных героев.

— Но участники ансамбля вам как-то помогали во время работы над сериалом?

— Конечно. Они учили наших актрис танцевать. В каких-то танцах участвовали артистки, в других – настоящие участницы ансамбля «Березка». Так что сами танцовщицы тоже снимались в нашем сериале.

«Михаил Ефремов – бурлящий человек-солнце»

— Как вы выбирали актеров на главные роли?



— Например, когда Лидия Вележева пришла на кастинг, мы эту тему закрыли, и уже больше никого не пробовали. Еще на пробах все дружно сказали, что это наш руководитель.

А отец Марии Порошиной играл в ансамбле «Березка» на баяне, поэтому ее судьба также связана с этим коллективом. Так что на съемках фильма возникало много неожиданных для нас параллелей.

Кстати, такие совпадения случаются практически на каждой картине. Когда мы снимали сериал «Невеста Комдива», выяснилось, что у одной из наших героинь отец военный. И во многом ее судьба похожа на судьбу героини. Значит, это был наш точный выбор.

— Как вам работалось с Михаилом Ефремовым, сыгравшим директора «Березки»?

— Отлично работалось. Он очень хороший, потрясающий актер. Просто бурлящий человек-солнце. И все делал здорово. С Михаилом мы работаем не в первый раз. Так, в одной из серий моего сериала «Участок» у него чуть ли не главная роль. Жалко, что все так сложилось. Очень жалко…

«Судьбы участниц ансамбля совершали крутые виражи»

— Насколько я знаю, что ученица Надежды Надеждиной (худрук ансамбля — прим. ред.) Мира Кольцова, также отдавшая много лет «Березке», жестко раскритиковала фильм…

— Она сказала, что в сериале многое искажено, даже выступала по телевидению. Но самое смешное, что артистки, ранее танцевавшие в «Березке», рассказывали истории намного круче, чем это показано в нашем фильме. Так что во многом мы даже смягчили акценты. А вообще их судьбы совершали крутые виражи.

Если бы мы иллюстрировали историю ансамбля, тогда надо было бы ставить реальные фамилии. Но мы добавили элемент художественного вымысла. Придумали, например, что у Надеждиной был сын от американца, который тоже танцевал в коллективе. Имеем право.

На Западе говорили, что у СССР есть герб, флаг и ансамбль «Березка». Это тоже был своего рода знак Советского Союза. И в этом смысле мы соблюли историческую достоверность.

«Я боялся снимать танцы»

— Что было самым сложным при работе над сериалом?

— Сначала я боялся снимать танцы. Думал, как же мы найдем актеров-танцоров. Но впоследствии выяснилось, что это не так уж и страшно. А все остальное – как в обычном кино.

Даже если мечтаешь снять фильм о трех людях на берегу озера, это все равно вызовет определенные сложности.

— А как насчет костюмов?

— Они были очень дорогие. Какую-то одежду мы заимствовали у самого коллектива, подгоняли под фигуры актеров, другие наряды шили наши художники.

— Над чем работаете сейчас?

— Мы завершаем фильм «Теорема Пифагора», также снятого для канала «Россия». Это драма о взаимоотношениях людей. Действие происходит в современное, докарантинное время, поэтому герои там еще обнимаются (Смеется).

Во время самоизоляции мы останавливались на полтора месяца, успели все доснять, только смонтировали – и карантин! Сейчас мы все доводим до конца. А уже через неделю картина будет готова.

Главные роли в ней играют Мария Куликова, Егор Бероев и Саша Власова.

А пока смотрите сериал «Березка», показ которого стартует 29 июня в 21. 20 на канале «Россия».