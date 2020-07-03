«Данное преступление он не совершал»: адвокат Михаила Ефремова заявил о невиновности актера в пьяной аварии

В начале июня автомобиль актера выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с машиной, водитель которой погиб.

Не прекращаются обсуждения страшной автоаварии, случившейся 8 июня в центре Москвы. Пьяный заслуженный артист России Михаил Ефремов врезался во встречную машину на большой скорости. В результате скончался 57-летний курьер одной из столичных компаний Сергей Захаров. В отношении артиста возбудили уголовное дело, по которому звезде грозит до 12 лет тюрьмы.

Однако, в интервью телеканалу «Москва 24» адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил: Ефремов заявил, что не является виновным в смертельном ДТП, участником которого стал.

«Более подробнее ничего пояснять не буду – это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал, что «я хочу возместить», – не возместить, а «готов платить», потому что в ДТП участвовала его машина», – пояснил Пашаев.

Отметим, по предварительным данным, перед тем как сесть за руль, Ефремов изрядно набрался в своем любимом баре – это подтвердили очевидцы. Экспертиза обнаружила в крови артиста 2.1 промилле и следы наркотических веществ в организме артиста.

К слову, прощения у семьи погибшего Ефремов попросил спустя 4 дня после трагедии, сидя под домашним арестом.