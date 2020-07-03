«У него было два инсульта»: друг Абдулманапа Нурмагомедова озвучил причины смерти тренера

Друг Абдулманапа Нурмагомедова озвучил причины смерти тренера. Отец Хабиба Нурмагомедова ушел из жизни в ночь на 3 июля: все это время 57-летней спортсмен боролся с обезоруживающим коронавирусом, который, предварительно, и стал причиной многочисленных осложнений. Нурмагомедов-старший неоднократно оказывался в реанимации, за ним посменно наблюдали медики, а не так давно стало известно об улучшениях в состоянии. Многие были уверены – Абдулманап, скорее всего, вернется к тренерской деятельности, но этого так и не произошло.

Комментатор и близкий друг семьи Рамазан Рабаданов озвучил причины смерти тренера. В разговоре с журналистами спортивный эксперт отметил, что ситуация была слишком сложной. В какой-то момент родственники даже пытались подключить к решению вопроса самых влиятельных людей страны, но и это не дало результата. Нурмагомедов-старший не сумел выйти из комы, в которой пребывал после второго приступа.

«У него было два инсульта. В сердце и мозгу. Сердце смогли вылечить, а мозг нет», — передает слова Рабаданова РИА Новости.

Поспешили выразить соболезнования семье Нурмагомедова многие известные спортивные деятели. Федор Емельяненко назвал тренера великим человеком, Василий Уткин заявил, что Абдулманап был очень счастливым человеком, ведь ему удалось взрастить настоящего профессионала, который на ринге способен одолеть многих, а Николай Валуев сделал акцент на заслугах Нурмагомедова-старшего в спорте.

«Он очень много сделал для отечественного спорта, заставив уважать наших бойцов весь мир, тем самым прославив Россию», — констатировал Валуев в Instagram.