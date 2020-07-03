«Такова воля Всевышнего»: в Москве умер отец Хабиба Нурмагомедова

В Москве после продолжительной болезни умер отец бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. В больницу мужчина попал в апреле, его состояние медики оценивали как тяжелое. Практически сразу Абдулманапа перевели в реанимацию, а позже у специалиста и вовсе был зафиксировал инсульт — он стал осложнением на фоне коронавируса.

3 июля мужчина скончался. Об этом в личном Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Политик поспешил принести Хабибу и всей семье тренера личные и общественные соболезнования, а также подметил, что Нурмагомедов-старший ушел из этого мира, «оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение».

«Такова воля Всевышнего, и таково Предопределение! Мы молим Всевышнего, чтобы он простил своего раба и ввел в Сады вечного Рая», — резюмировал он.

Нурмагомедов-старший ушел из жизни на 58-м году. За свою профессиональную карьеру Абдулманап воспитал 23 бойца боевых искусств. Главным же всегда был сын Хабиб. Незадолго до кончины отца юноша рассказывал, что регулярно навещает папу в больнице: до последнего момента спортсмен разговаривал с родителем, держал его за руку и был уверен, что все наладится.