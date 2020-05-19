«Осложнения на сердце»: Хабиб Нурмагомедов переживает о состоянии отца

Чемпион UFC в легком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов впервые рассказал, как себя чувствует его отец, госпитализированный с коронавирусом нового типа. Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу в середине мая. Состояние заслуженного тренера России и мастера спорта резко ухудшалось и врачи приняли решение доставить его спецбортом из Дагестана в Москву.

В столице пациента госпитализировали в одну из клиник, сейчас врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Боец несколько дней хранил молчание и вот решил ответить на многочисленные вопросы от подписчиков, которые касаются состояния Нурмагомедова-старшего.

«Этот вирус дал осложнения на сердце, так как ему год назад делали операцию», — сказал спортсмен.

Он убежден, что для борьбы с коронавирусом нужно объединиться всем жителям. Ситуация с болезнью в Дагестане стоит особенно остро — пока взять под контроль CoViD-19 не удается. Впереди важный мусульманский праздник Ураза Байрам, который верующие отмечают 23 мая.

Спортсмен призывает всех остаться в этот день дома и совершить праздничную молитву дома. У Нурмагомедова заболели 20 человек из числа близких родственников, они оказались в реанимации, кто-то скончался, сообщает телеканал «360».

«У нас очень тяжелое положение в Дагестане. <…> Мы должны прислушаться к врачам, к их требованиям, так как они знают лучше, они хотят, чтобы мы не болели… Никто не верил, люди придумывают, что кому-то это выгодно. Все болеют, разницы нет: уборщик ты или президент, депутат или прокурор. Болезнь не спрашивает твое имя. Мы можем выиграть только объединившись», — призвал спортсмен.

Ранее менеджер Хабиба Нурмагомедова рассказал о желании бойца завершить карьеру, пишет сайт argumenti.ru.