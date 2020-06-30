«Он далеко пойдет»: блогер Рыбаков раскрыл секрет успеха Моргенштерна

Российский предприниматель, блогер Игорь Рыбаков раскрыл секрет успеха рэпера Моргенштерна. Недавно Forbes обнародовал список самых богатых звезд до 40 лет — в нем уфимский исполнитель занял 21-е место. Сам Моргенштерн позже иронично заявил, что наконец-то нашелся рейтинг, в котором он не первый, а значит, появилась достойная цель.

Засветившийся в списке Forbes в 2019 году Игорь Рыбаков поспешил объяснить феномен успеха рэпера.

«Я считаю, его подача — не самый благородный хайп. Это где-то на грани фола, за такое надо по рукам бить. Но вообще, это конкретно у ребят башкирских что-то уникальное. У них особое чувство стиля, особая картина. Наблюдайте за Моргенштерном, он точно далеко пойдет. Это своего рода Хабиб в области панк и рок-музыки», — подметил он.

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Заклеймил Рыбаков также и участниц любимого женщинами шоу Comedy Woman. Так, Екатерина Варнава оказалась на 37 месте рейтинга с заработком в 1,2 миллиона долларов в год. За одно участие в программе «Бойс с герлз» она получает 170 тысяч рублей.