«Подъездный фэшн»: Варнава продемонстрировала эффектную растяжку в безразмерных штанах

35-летняя Екатерина Варнава продемонстрировала эффектную растяжку в безразмерных штанах. Недавно завершился очередной сезон «Танцев со звездами», в котором актриса комедийного жанра дошла до финала. Катя неоднократно признавалась – любовь к зажигательным движениям родители привили ей еще в детстве. С тех пор актриса просто обожает танцевать, демонстрирует превосходную пластичность и удивляет своим артистизмом.

На днях Варнава наглядно продемонстрировала растяжку, которой позавидовала бы сама Настя Волочкова. Для этого знаменитость выбрала подсобное помещение, в котором ее бы никто не увидел. Чтобы взмахивать ногой было удобнее, Варнава выбрала безразмерные, темно-синие штаны и удлиненную прозрачную рубашку с короткими рукавами.

«Подъездный фэшн», — иронично подписала снимок она.

«Ну это просто отвал башки», «Спортсменка, комсомолка, красавица», «Вот это растяжка!», «Катя, научите так ногу задирать», «Если бы я так ногу закинула, пришлось бы спасателей вызывать», «Вы красотка», — захвалили они знаменитость.