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«Как похож на отца!»: Воеводина похвасталась подросшим сыном от экс-короля Малайзии

Пользователи Сети были удивлены внешности мальчика.

«Как похож на отца!»: Воеводина похвасталась подросшим сыном от экс-короля Малайзии
Оксана Воеводина с бывшим мужем. Фото https://www.instagram.com/rihanapetra/

Оксана Воеводина, как и многие отечественные звезды, предпочла этим летом отдых на черноморском побережье России. Впрочем, из-за закрытия границ у знаменитостей пока особого выбора нет.

В Сочи отставная жена экс-короля Малайзии Мухаммада V запечатлела подросшего сына Леона, которому в мае исполнился годик. И, хотя ее бывший супруг до сих пор не желает признавать в мальчике своего наследника, многим пользователям Сети бросилось в глаза, что малыш все больше напоминает именно папу.

«Как же сынок похож на отца!», «Ребенок очень похож на нашего короля», «Маленький принц, это уже очевидно, очаровательный», «У малыша папин взгляд», — пишут на разных языках в аккаунте Оксаны.

Напомним, бывший супруг модели после развода отказал сыну в алиментах, сославшись на то, что это не его сын. Когда же ему указали на очевидное сходство, Мухаммад заявил, что он напоминает любого азиатского мужчину. «Мисс Москва-2015» решила ничего не доказывать экс-королю и обеспечить своего ребенка самостоятельно.

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Воеводина новостикороль МалайзииМухаммад VОксана Воеводина
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