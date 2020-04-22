«Такой взрослый»: Воеводина похвасталась похорошевшим сыном от экс-короля Малайзии

Экс-супруга бывшего короля Малайзии Мухаммада V Оксана Воеводина отметила знаменательное событие – ее сыну Леону исполнилось 11 месяцев. В личном блоге девушка рассказала, каких успехов добился ее малыш.

«Выросли 7 зубов. Отросли длинные волосы. Весит почти 12 килограммов. Говорит «дай» и «мама». Почти стал стоять, думаю, пойдет ближе к лету… не торопим, Машет рукой, когда прощается. Хлопает в ладошки», — сообщила Оксана.

На фото, которым девушка поделилась в Сети, мальчик выглядит цветущим и счастливым. А ведь совсем недавно Воеводина жаловалась на высокую температуру у Леона. Судя по всему, она действительно, как и подозревала модель, была вызвана вполне житейским обстоятельством – растущими зубками.

Напомним, после развода бывший муж «Мисс Москвы — 2015» отказался признавать сына и отказал ей в материальной помощи. Сходство со своей персоной он тоже отрицает, утверждая, что мальчик похож на любого азиатского мужчину.