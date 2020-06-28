«Лучшая моя»: муж Кудрявцевой не сдержал эмоций, увидев жену с обнаженными ногами в пляжном наряде

49-летняя Лера Кудрявцева обратилась к своим фолловерам в личном блоге с просьбой забыть про негатив и перейти в «новое измерение». В нем, по словам звезды, «много ярких красок, любви, гармонии, понимания, уважения».

«Нас всех периодически швыряет в негатив, злость, раздражение. И даже это фото может кого- то бесить. Можно вас попросить ничего не писать, а просто поставить сердечко. Хочу посмотреть, кто читает текст, а кто просто смотрит фото. Ну и этим сердечком вы согласитесь со мной, что главное в этом мире – любовь! Любовь к себе, Жизни, ближнему, детям и нашему миру!» — написала она.

Текст звезда проиллюстрировала знойным отпускным фотокадром из Адлера, запечатлевшись в бирюзовом купальнике и красочном пляжном халате, из-под которого эффектно выглядывали стройные длинные ноги.

Несмотря на то, что Лера попросила ничего не писать, а просто поставить сердечки, многие не удержались, выразив свой восторг по поводу внешнего вида журналистки. И первым отметился ее 32-летний супруг. «Лучшая моя», — нежно написал Игорь Макаров.