«Прима всея Руси»: пьяная Волочкова закатила полиции скандал после попытки пробраться в закрытый храм

В минувшее воскресенье, 28 июня, балерина Анастасия Волочкова умудрилась пробраться в карантинное Дивеево, а впоследствии пыталась проникнуть и в Свято-Троицкий монастырь. Когда же звезда выяснила, что посетить святое место не получится, она написала в личном микроблоге в Instagram разгромный пост, в котором заявила, что так быть не должно, поскольку сюда приезжают паломники, которые желают молиться. Позже и вовсе стало известно, что Волочкова бросила свою машину на контрольно-пропускном пункте, а все запреты обошла лесом.

К ночующей и не вполне трезвой Волочковой прибыли сотрудники полиции. Доброго разговора между сторонами не получилось: Анастасия выказывала недовольство присутствию силовиков, а затем и вовсе стала хамить правоохранителям. Не нравилось балерине то, как ее снимают, как с ней разговаривают. Видео разборок попало в Сеть. Так, в кадре развязно сидящая на стуле на улице Анастасия отчитывает инспектора, который составляет на даму протокол об административном правонарушении.

«Можно уйти далеко? Не снимайте меня близко, я люблю выглядеть красиво! Так и запишите — «прима всея Руси». ИП Анастасия Волочкова. А че ты закрываешь? Очень красивые ноги! Я своим именем урегулирую этот процесс. Потому что вы — не мужчины. Вы кто вообще? Да вы чмо последнее!» — распалялась артистка, периодически вскакивая со своего места и впадая в слезную истерику.

Позже на все происходящее обратил внимание губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он осудил поведение примы и заявил, что не будет делать скидок на особое положение Волочковой. По его твердым убеждениям, известность не открывает все двери, а человек медийный не должен вести себя так, как это делала Анастасия. По предварительным итогам, на Волочкову возбудили сразу два административных дела, которые она так и не подписала.