«Столько женщин на одного мужчину!»: Волочкова встала на защиту петуха, которого «забили» курицы

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram поделилась видеозаписями своего пребывания в Дивеево Нижегородской области. Звезда решила совершить поездку в выходной день по святым местам. Балерина зашла в один из домов, где хозяйка в этот момент кормила куриц.

«Настя, я тебе сейчас положу, покормишь», — заявила женщина. Танцовщица стало живо интересоваться, что едят курицы. «Они рисом питаются», — сказала хозяйка.

После этого танцовщица продолжила расспросы. «А петух есть?» — задала она вопрос. Женщина ответила, что петуху в ее доме приходится несладко. «Курицы его «забили. Он в траве от них прячется», — заметила она. «Ну, потому что столько женщин на одного мужчину. Конечно, ему непросто», — сказала Анастасия Волочкова, которой стало жалко петуха.

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Ранее Анастасия Волочкова высказала свое возмущение, что губернатор Нижегородской области против приезда паломников в регион. Он опасается новой вспышки коронавируса. Танцовщица даже спросила своих подписчиков, как призвать к совести главу региона. Как она заметила, в маленьких домиках Дивеево ей были все очень рады.