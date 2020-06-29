«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Столько женщин на одного мужчину!»: Волочкова встала на защиту петуха, которого «забили» курицы

Звезда провела выходные в Дивеево Нижегородской области.

«Столько женщин на одного мужчину!»: Волочкова встала на защиту петуха, которого «забили» курицы
Волочкова встала на защиту петуха/http://globallookpress.com/

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram поделилась видеозаписями своего пребывания в Дивеево Нижегородской области. Звезда решила совершить поездку в выходной день по святым местам. Балерина зашла в один из домов, где хозяйка в этот момент кормила куриц.

«Настя, я тебе сейчас положу, покормишь», — заявила женщина. Танцовщица стало живо интересоваться, что едят курицы. «Они рисом питаются», — сказала хозяйка.

После этого танцовщица продолжила расспросы. «А петух есть?» — задала она вопрос. Женщина ответила, что петуху в ее доме приходится несладко. «Курицы его «забили. Он в траве от них прячется», — заметила она. «Ну, потому что столько женщин на одного мужчину. Конечно, ему непросто», — сказала Анастасия Волочкова, которой стало жалко петуха.

Ранее Анастасия Волочкова высказала свое возмущение, что губернатор Нижегородской области против приезда паломников в регион. Он опасается новой вспышки коронавируса. Танцовщица даже спросила своих подписчиков, как призвать к совести главу региона. Как она заметила, в маленьких домиках Дивеево ей были все очень рады.

Тэги

Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостиДивеевоНижегородская областьНовости google
Loading...