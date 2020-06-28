Волочкова потребовала более 24-х миллионов рублей за не сданные в срок квартиры в Астрахани

Танцовщица Анастасия Волочкова потребовала более 24 миллионов рублей за не сданные в срок квартиры в Астрахани. Об этом было сказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«Квартиры не были сданы в срок. Это несправедливо. Я так все не оставлю. Буду искать правду в суде». Анастасия Волочкова

Между тем адвокаты застройщика готовы выплатить ей неустойку только за одну квартиру. Они согласны, что жилье не сдали в срок. В то же время юристы утверждают, что танцовщица не могла одновременно жить в 22 квартирах. А именно столько у нее жилых помещений в Астрахани.

Напомним, что бывший муж Анастасии Волочковой бизнесмен Игорь Вдовин в свое время, как утверждает танцовщица, взял у нее в долг три миллиона долларов на развитие своего бизнеса. Позже он прогорел и частично распалится с бывшей женой квартирами в Астрахани. Кстати, сама балерина хочет в будущем большую часть апартаментов продать. Она оставит только одну квартиру себе и одну дочери.