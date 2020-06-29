«Вот тебе уже и 18, Колюня»: Рудковская в брендированной пижаме сделала редкий кадр со средним сыном

29 июня средний сын Яны Рудковской Николай отмечает день рождения – он достиг совершеннолетия. Юноша появился в браке Яны с предпринимателем Виктором Батуриным. В свое время Рудковской пришлось бороться за возможность видеть Николая и старшего Андрея, который, к слову, по крови ее сыном не является, но все равно считается родным. На все предложения матери сняться в передачах и засветиться молодые люди отвечают отказом, поэтому совместные снимки Яны с кем-то из мальчиков ценятся буквально на вес золота.

В день рождения среднего сына Рудковская устроила в общем с Плющенко особняке домашнее торжество: комнаты Яна украсила перламутровыми шарами в форме цифр, а также заказала двухъярусный торт с малиновой начинкой, который также намекает на возраст молодого человека. Практически в тон шарам Рудковская надела брендированную пижаму от Louis Vuitton.

«С днем рождения, Колюня, вот и тебе уже 18. Люблю, и желаю, чтобы все твои мечты сбывались, зная, что для тебя нет ничего невозможного!», — написала она.

Сильнее всего, судя по всему, был рад празднику маленький Саша – на снимке мальчик едва ли не впервые улыбается во весь рот. В комментариях же некоторые не смогли не подметить – Николай, судя по всему, не в восторге от внимания матери к себе. «Колюня как будто не здесь вовсе», «С днем рождения, Коля, пусть твои мечты сбываются», «Мальчику что-то не нравится вроде», «Очень красивый юноша. А девушка есть?», — интересовались они.