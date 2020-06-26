«Шикарные ноги!»: Рудковская в нарядах от Dior похвасталась стройной фигурой

Возлюбленная фигуриста Евгения Плющенко — Яна Рудковская — без ума от люксовых вещей и аксессуаров. Девушка не стесняется всячески подчеркивать это и с удовольствием хвастается своим внушительным гардеробом. А там действительно есть на что посмотреть и впечатлиться. Чего стоит только коллекция сундуков Louis Vuitton или сумочек Dior.

В новой публикации Рудковская вспомнила, как ровно год назад в этот день она была в Греции. Светская львица позировала в роскошных нарядах от Dior на фоне пейзажей Миконоса и демонстрировала невероятно длинные ноги и стройную фигуру.

«Было невероятно, я мечтаю вернуться. До сих пор под впечатлением от этой поездки», — призналась Рудковская.

За время съемок звезда сменила несколько нарядов, в том числе и купальники. Подписчики решили почти единогласно: прекрасны все образы Яны без исключения.

«Красотаааа», «Невозможно выбрать, ты невероятно прекрасна», «Вы очень классная», «Нет слов, бесподобно!», «Невероятная Яна и Миконос!», «Вы очень красивая! Фотографии получились просто супер. Хотя ничего удивительного с такой идеальной фигурой», «Шикарные ноги!», «Вы очень женственная и красивая!» — отметили поклонники.

Яна Рудковская очень гордится своей фигурой и ногами. В одном из прямых эфиров 45-летняя светская львица рассказывала, что ухаживает за ними очень тщательно, буквально «пашет», чтобы оставаться в идеальной форме.