«Такая шикарная»: Рудковская показала вечерние платья, в которых блистала на Неделе моды

Яна Рудковская обычно блистает на светских раутах. Бизнесвумен застолбила за собой статус модницы, поэтому не пропускает показы коллекций ведущих брендов. Последние три месяца блондинка не покидала свой особняк, но исхитрилась соответствовать своему привычному образу и дома. Она стала снимать видеоролики, демонстрируя свои наряды, коллекции брендовых вещей и новые луки.

Год назад Яна как раз блистала на Неделе моды в Париже. Надо отметить, что для каждого появления на международной публике светская львица всегда стильно обновляла свой гардероб. И так как сейчас еще нет возможности блеснуть в вечернем аутфите на мероприятии, она решила похвастаться своими лучшими образами с той Недели моды в соцсети. Рудковская сначала позировала в шифоновом платье Dior с ниспадающими рукавами темно-зеленого цвета. Также она показала еще одно полупрозрачное платье той же марки.

Кроме того, Яна не забыла и про два наряда от Chanel. Голубую ткань она сочетала с массивными ботинками на шнуровке, а черный элегантный сарафан открыл декольте блондинки. Светская львица подчеркнула фигуру платьем-бюстье с корсетом от Ульяны Сергиенко. И наряд персикового цвета того же дизайнера в стиле бэби-долл.

«Париж , ровно год назад Couture Fashion Week. Выбираем лучший образ», — написала продюсер.

Поклонники остались под впечатлениями от великолепия разноплановых видов одежды Рудковской. Многие восхитились ее вкусом. «Ну что сказать? Красивая девушка. Красивые наряды. Отличный вкус», «Первые два длинных платья просто потрясающе. И вы в них очень хрупкая и красивая!», «Вы такая шикарная, даже глаз не оторвать», «Невероятной красоты образы!», «Какое красивое платье первое, просто нет слов! Вы как принцесса», — прокомментировали пост подписчики.