«Что вы делаете! Полицию вызывайте!»: Собчак обнародовала кадры нападения на нее в монастыре

Ксения Собчак в личном блоге опубликовала кадры своей, мягко говоря, неудачной рабочей поездки в Среднеуральский монастырь. Напомним, журналистка, появившись на его территории, встретила горячее сопротивление со стороны служителей культа и их помощников.

По словам светской львицы, в потасовке пострадал ее режиссер, также была повреждена дорогая видеокамера, уничтожен весь отснятый материал.

«Воцерковление от схиигумена Сергия Романова. Борец с чипизацией, интернетом и духом Айфона сам активно руководил из своей кельи войском Христовым посредством айфона. На фото — режиссер Сергей Ерженков, член съемочной группы #ОсторожноСобчак, монахи сломали ему кисть. Съездили в монастырь называется», — написала в личном блоге Собчак.

На обнародованных кадрах в Instagram-карусели запечатлен момент потасовки и удержание мужчины на земле. Видно, как Ксения мечется по территории монастыря, требуя вернуть камеру, и восклицая: «Что вы делаете! Полицию вызывайте»!

Как рассказывала журналистка ранее, она ничего предосудительного делать на территории храма не собиралась. Вместе со съемочной группой она, якобы, хотела просто пройти на кладбище.