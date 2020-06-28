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«Что вы делаете! Полицию вызывайте!»: Собчак обнародовала кадры нападения на нее в монастыре

Журналистка утверждает, что ее режиссеру сломали кисть.

«Что вы делаете! Полицию вызывайте!»: Собчак обнародовала кадры нападения на нее в монастыре
Ксения Собчак. YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр

Ксения Собчак в личном блоге опубликовала кадры своей, мягко говоря, неудачной рабочей поездки в Среднеуральский монастырь. Напомним, журналистка, появившись на его территории, встретила горячее сопротивление со стороны служителей культа и их помощников.

По словам светской львицы, в потасовке пострадал ее режиссер, также была повреждена дорогая видеокамера, уничтожен весь отснятый материал.

«Воцерковление от схиигумена Сергия Романова. Борец с чипизацией, интернетом и духом Айфона сам активно руководил из своей кельи войском Христовым посредством айфона. На фото — режиссер Сергей Ерженков, член съемочной группы #ОсторожноСобчак, монахи сломали ему кисть. Съездили в монастырь называется», — написала в личном блоге Собчак.

На обнародованных кадрах в Instagram-карусели запечатлен момент потасовки и удержание мужчины на земле. Видно, как Ксения мечется по территории монастыря, требуя вернуть камеру, и восклицая: «Что вы делаете! Полицию вызывайте»!

Как рассказывала журналистка ранее, она ничего предосудительного делать на территории храма не собиралась. Вместе со съемочной группой она, якобы, хотела просто пройти на кладбище.

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