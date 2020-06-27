«Меня толкнули, я упала»: неизвестные напали на травмированную Собчак в Екатеринбурге

Вот уже несколько дней телеведущая проводит в столице Урала.

Неизвестные напали на травмированную Ксению Собчак в Екатеринбурге. Напомним, несколько дней назад телеведущая огорошила неожиданной новостью – она оказалась в стенах больницы с переломом носа. Практически сразу в СМИ появились версии произошедшего: одни были уверены, что Собчак избил муж Константин Богомолов, другие подмечали, что журналистка стала жертвой чужой нетерпимости (в последнее время Собчак неоднократно становилась участницей неоднозначных скандалов), а третьи подумали, что речь идет о хирургическом вмешательстве во имя красоты.

Уже на следующий день после госпитализации Ксения улетела в Екатеринбург, чтобы лично встретиться с местным отцом Сергием и снять о нем фильм. Изначально проблем у нее не было, однако в субботу, 27 мая, выяснилось, что на Собчак и ее съемочную группу назвали неизвестные во время второй попытки встретиться с схиигуменом.

«На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала. Все съемки избиения забрали. Камеру отобрали здоровенные бугаи», — рассказала Собчак в личном Telegram-канале.

На обнародованном видео несколько крупных мужчин конфликтуют друг с другом. Сама Собчак за кадром пытается увещевать конфликтующих и настойчиво требует, чтобы те не смели поднимать рук. Ксения также рассказала, что оппоненты умудрились выхватить у операторов камеры и разбить их, а одному из мужчин поломали руку.

«Мы вызываем полицию!», — эмоционально прокричала она.

Что именно стало причиной разбирательства, пока доподлинно неизвестно. Не вполне понятно и состояние знаменитости – Собчак не успела оправиться от предыдущего инцидента.