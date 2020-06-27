«По-настоящему верующий не поднимет руку»: Поклонская заступилась за избитую Собчак

Депутат Наталья Поклонская заступилась за Ксению Собчак в конфликте журналистки с уральским схиигуменом старцем Сергием. Напомним, телеведущая подверглась нападению при попытке пробраться к Среднеуральскому монастырю. По предварительным данным, верующие отобрали у ее команды камеру, на которой скопилось немало материала для будущего фильма, избили одного их членов бригады, а ее саму уронили на землю и не позволяли подниматься.

«Комсомольской правде» Собчак рассказала, что изначально она вместе с напарниками собиралась заглянуть не в сам монастырь, а расположенное неподалеку кладбище – на нем похоронена мама одного из спикеров. Стоило лишь Ксении и другим появиться у оградки, как тут же из ниоткуда появились неизвестные: церемониться с непрошеными гостями они не стали.

«Они украли у нас камеру дорогую, там все наши съемочные материалы», — посетовала она.

Журналисты поспешили к Поклонской – именно ее духовником называет себя Сергий. Во время беседы выяснилось, что таковым он на самом деле не является. Более того – Наталья выбирает сторону Ксении. Политик подметила, что по ее мнению, воспрепятствование деятельности журналистов должно наказываться в соответствии с законом. Не стоило местным поднимать руку на знаменитость и в контексте ее пола.

«По-настоящему верующий человек, даже не важно, православный христианин, мусульманин, он не будет поднимать руку на тех людей, которые пришли к нему. Нельзя впадать в агрессию», — акцентировала внимание она.

Буквально несколько минут назад Собчак сообщила, что сняла побои в травмпункте, а также оформила профильное заявление в органы. Большую часть видеоматериала удалили злоумышленники.