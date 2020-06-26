Собчак со сломанным носом приехала в Екатеринбург, чтобы снять фильм об опальном отце Сергии

Судя по кадрам записи, у телеведущей действительно не все в порядке со здоровьем.

Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Екатеринбург, чтобы снять фильм об опальном отце Сергии, который «захватил» женский монастырь в Среднеуральске.

Звезда приехала на большом белом внедорожнике к Екатеринбургской епархии в центре уральской столицы. Позже она отправилась в Среднеуральск на встречу со скандальным схиигуменом.

На кадрах записи отчетливо видно, что у светской львицы действительно не все в порядке с носом. Судя по всему, новости о переломе оказались вовсе не фейком, как считали некоторые ее подписчики и журналисты.

Интересно, что ранее представитель схиигумена Сергия Всеволод Могучев говорил, что Собчак не собирается на Средний Урал. Сама светская львица от общения с журналистами воздержалась, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».

Напомним, что екатеринбургская епархия запретила отцу Сергию проповедовать после его скандальных заявлений о том, что людей незаконно изолировали из-за пандемии. Кроме того, он утверждал, что через вакцину от коронавируса людям будут в будущем вживлять смертельные чипы.

Сергий, в частности, просил патриарха Кирилла оставить свой пост. В итоге опальный схиигумен «захватил» власть в женском монастыре. Преданные ему монахи и послушники не пустили в монастырь нового главу обители.