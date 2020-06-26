«Она лгала, и Господь послал ей вразумление»: активист Алиев рассказал, почему Собчак сломала нос

Православный активист Сергей Алиев дал свое объяснение тому, что светская львица Ксения Собчак сломала нос. Как известно, на днях телеведущая неудачно упала и получила достаточно серьезную травму.

«Она лгала, и Господь послал ей вразумление. Она сломала нос после того, как обманула нас. Нельзя с Богом шутить, нельзя лгать, жить не по совести. Когда ты так поступаешь с теми людьми, кто помогает тебе от чистого сердца, тут же идет вразумление». Сергей Алиев

Как отметил Алиев, Собчак еще в марте связалась с ним через своих людей. Она хотела снять фильм про людей, которые не верят в коронавирус и его опасность для человечества. Сам он сниматься отказался, но пообещал помочь записать схиигумена Сергея, рьяного противника новостей о коронавирусе. Он, как известно, считает, что нельзя людям запрещать сидеть дома во время пандемии.

По словам Алиева, позже выяснилось, что цель Собчак — снять фильм про отца Сергия, а не про коронавирус. Отказавшегося от съемок православного активиста она назвала провокатором, сообщает Ura.ru.

Напомним, что Ксения Собчак прибыла в Свердловскую область. Она отправилась на встречу с отцом Сергием в Среднеуральск. Ранее тот в беседах с журналистами утверждал, что людям хотят вместе с вакциной от коронавируса вживлять чипы. За эти слова он был отстранен от служб, но смог «захватить» Среднеуральский женский монастырь, где до сих пор «удерживает оборону».