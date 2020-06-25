Такого еще не было: на «Модный приговор» пришла любовница женатого мужчины

Разные героини побывали за историю программы «Модный приговор» на Первом канале, но такого еще не было. В студию фэшн-шоу не постеснялась прийти любовница со стажем, которую привел туда собственный сын.

больше по теме Прогулка возле замка: Лиза Галкина по совету Эвелины Хромченко примерила трендовые брюки с лампасами К ним девочка подобрала актуальную куртку-варенку.

Участница проекта встречается с женатым мужчиной уже 25 лет и считает себя гражданской женой. А о том, что она у возлюбленного не единственная, женщина старается не думать. Однако у ее наследника иное мнение: парень уверен, что маме пора сменить не только одежду, но и стиль своей жизни. Ведь существовать в статусе любовницы — довольно унизительно. Выпуск необычной программы покажут в пятницу, 26 июня.

Ранее мы писали о дельном совете со стороны Эвелины Хромченко. Она обратила внимание модниц на ультрамодную сумку со змеиным принтом яркого флуоресцентного цвета. По словам эксперта, ее необычная форма и оттенок заслуживают внимания, поскольку сочетают сразу несколько трендов.