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Такого еще не было: на «Модный приговор» пришла любовница женатого мужчины

Программа выйдет в эфир 26 июня.

Такого еще не было: на «Модный приговор» пришла любовница женатого мужчины
Александр Васильев. Кадр из "Модного приговора"/ Первый канал

Разные героини побывали за историю программы «Модный приговор» на Первом канале, но такого еще не было. В студию фэшн-шоу не постеснялась прийти любовница со стажем, которую привел туда собственный сын.

Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал. Фото
Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Участница проекта встречается с женатым мужчиной уже 25 лет и считает себя гражданской женой. А о том, что она у возлюбленного не единственная, женщина старается не думать. Однако у ее наследника иное мнение: парень уверен, что маме пора сменить не только одежду, но и стиль своей жизни. Ведь существовать в статусе любовницы — довольно унизительно. Выпуск необычной программы покажут в пятницу, 26 июня.

Ранее мы писали о дельном совете со стороны Эвелины Хромченко. Она обратила внимание модниц на ультрамодную сумку со змеиным принтом яркого флуоресцентного цвета. По словам эксперта, ее необычная форма и оттенок заслуживают внимания, поскольку сочетают сразу несколько трендов.

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