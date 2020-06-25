«Как Киркоров – одежда с жемчугом, стразами и перьями»: кто придет в «Модный приговор»

Какие герои удивят нас до конца недели — в специальной подборке Teleprogramma.pro.

«Это дешево, вульгарно и безвкусно!»

Четверг. «Я — голливудская звезда!» — заявляет Марина. Полки ее гардероба ломятся от одежды с жемчугом, стразами и перьями. Ее мечта — быть похожей на Филиппа Киркорова.

«Это дешево, вульгарно и безвкусно!» — утверждает муж Алексей. По его мнению, Марина совершенно не соответствует супругу, а находясь рядом, они не выглядят как пара.

«Когда мы познакомились, она была яркой, но то, что я вижу сейчас, — перебор». Алексей устал от косых взглядов и едких комментариев окружающих в сторону Марины, поэтому чувство стыда его не покидает никогда.

«Я не собираюсь выглядеть как тетка! Хочу выглядеть моложаво, как все москвички!» — упорствует Марина.

Ведущие одобрительно отнеслись к образу героини. По их мнению, энергетика Марины вполне позволяет ей выглядеть экстравагантно.

В финале программы, увидев наряды от стилистов, она поняла, что им удалось сохранить ее вычурность и в то же время получить одобрение от супруга.

Любовница женатого мужчины, который совсем ее не ценит

Пятница. Антон возмущен внешним видом своей мамы. Мало того, что шика и блеска нет, так Ольга последние 25 лет — любовница женатого мужчины, который совсем ее не ценит.

«Он живет на 2 семьи. А она всегда вела себя так, как ему удобно!» — вспоминает он.

Сейчас ее мужчина не восхищается ею, как раньше, воспринимает ее, как нечто должное. «Если она не ответит на звонок, то начинаются скандалы. Это не ревность, а манипуляция!»

Антон хочет, чтобы мама приобрела официальный статус жены, либо же впустила в свою жизнь других мужчин.

Ольга не считает себя любовницей. Она — гражданская жена, он даже дал ей свою фамилию. Со своим мужчиной они пережили многое, значит, чувства есть.

Она его действительно любит: «Если он уйдет, то это для меня «маленькая смерть!» Ольга — мягкий и добрый человек, поэтому не видит причин ставить для своего гражданского мужа какие-то условия.

Сейчас она растит 12-летнего сына, помогает с воспитанием внучки, поэтому полностью погружена в роль матери и бабушки. Какой тут блеск?

К какому решению придет героиня в финале? Смотрите в программе «Модный приговор»!