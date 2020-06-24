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Стали известны секреты Кейт Миддлтон, позволяющие не уставать на каблуках

Герцогиня Кембриджская предпочитает комфортную обувь, но «статус обязывает».

Стали известны секреты Кейт Миддлтон, позволяющие не уставать на каблуках
Королевские секреты: стало известно, почему Кейт Миддлтон не устает на каблуках Фото: https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Стали известны секреты Кейт Миддлтон, позволяющие не уставать в обуви на высоком каблуке. Герцогиня Кембриджская регулярно появляется на публике в соответствующей обуви, при этом супруга принца Уильяма ранее крайне скептически относилась к ней.

До брака с внуком Ее Величества Миддлтон предпочитала обходиться обувью на ровной подошве: она удобна, практична и не вредит здоровью.

Но, попав в королевскую семью, от многих привычек пришлось отказаться. Теперь туфли на каблуках – это неотъемлемая часть гардероба герцогини. Согласно королевскому этикету Кейт Миддлтон обязана появляться на всех официальных встречах в колготках и на каблуках.

Придерживаться данного правила необходимо даже в очень жаркую погоду, что называется «статус обязывает».

Со временем у многодетной матери появились свои секреты: она стала пользоваться специальными силиконовыми подушечками. Колготки помогают надежно фиксировать приспособление, за счет чего снижается нагрузка на стопу.

Теперь Кейт без труда проводит несколько часов на высоких каблуках и не жалуется на дискомфорт или отеки, пишет сайт «Актуальные новости».

Ранее эксперт по влиянию цвета Жюль Стэндиш прокомментировала наряды герцогини. Специалист отметила, что цвета одежды Кейт Миддлтон выбираются не случайно — в них заложен тайный смысл, сообщает телеканал «360».

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