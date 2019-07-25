Вентилятор Ее Величества: на фото из Букингемского дворца разглядели любопытный аксессуар

Это изобретение английского инженера Дайсона, которое можно приобрести за 375 долларов.

Лидер партии Тори официально вступил в должность премьер-министра. Снимки с аудиенции Бориса Джонсона у королевы уже вовсю «гуляют» по Сети.

Интернет-пользователи с особым пристрастием изучают обстановку помещения, где глава консерваторов встретился с Ее Величеством.

Особо глазастые разглядели рядом с камином безлопастный вентилятор, изобретенный английским инженером Дайсоном. Этот прибор сам разработчик называет «умножителем воздуха», так как он многократно увеличивает на выходе воздушный поток.

Кроме этого, модель, которая стояла в аудиенц-зале Елизаветы II, кроме вентиляции помещения очищает и увлажняет воздух.

Политический обозреватель Sky Фейзал Ислам пошутил, что в то время, как Ее Величество подтверждала назначение Бориса Джонсона на пост премьера, вентилятор Дайсона на заднем плане охлаждал накаленную атмосферу.

Журналист Джейн Меррик также не оставила бытовой прибор без внимания.

«У королевы, по всей видимости, стоит модель вентилятора Dyson Tower, что, собственно, неудивительно, так как 93-летняя монархиня была вынуждена оставаться в столице, где температура воздуха погрелась до 33 градусов, вместо того, чтобы отправиться в Шотландию», — твитнула она.

Глава экспертной группы Policy Exchange Уилл Хевен, в свою очередь, пошутил, что в области скрытой рекламы в Британии товары Dyson явно опережают все остальные.

На сайте компании новая модель бытового прибора стоит 686 долларов (549,99 фунтов стерлингов). Однако у Ее Величества стоит вентилятор предыдущего поколения.

Тем, кто желает приобрести такую же модель, как у королевы, придется выложить всего 375 долларов (300 фунтов стерлингов), пишет Express.