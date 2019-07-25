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Вентилятор Ее Величества: на фото из Букингемского дворца разглядели любопытный аксессуар

Это изобретение английского инженера Дайсона, которое можно приобрести за 375 долларов.

Вентилятор Ее Величества: на фото из Букингемского дворца разглядели любопытный аксессуар
В аудиенц-зале, где прошла встреча Елизаветы II и Бориса Джонсона, работал "умножитель воздуха". Фото: Global Look Press

Лидер партии Тори официально вступил в должность премьер-министра. Снимки с аудиенции Бориса Джонсона у королевы уже вовсю «гуляют» по Сети.

Интернет-пользователи с особым пристрастием изучают обстановку помещения, где глава консерваторов встретился с Ее Величеством.

Особо глазастые разглядели рядом с камином безлопастный вентилятор, изобретенный английским инженером Дайсоном. Этот прибор сам разработчик называет «умножителем воздуха», так как он многократно увеличивает на выходе воздушный поток.

Кроме этого, модель, которая стояла в аудиенц-зале Елизаветы II, кроме вентиляции помещения очищает и увлажняет воздух.

Политический обозреватель Sky Фейзал Ислам пошутил, что в то время, как Ее Величество подтверждала назначение Бориса Джонсона на пост премьера, вентилятор Дайсона на заднем плане охлаждал накаленную атмосферу.

Британская королева пользуется инновационным вентилятором. Фото.
На фото аудиенц-зала Елизаветы II обнаружили скрытую рекламу вентилятора. Фото: Global Look Press

Журналист Джейн Меррик также не оставила бытовой прибор без внимания.

«У королевы, по всей видимости, стоит модель вентилятора Dyson Tower, что, собственно, неудивительно, так как 93-летняя монархиня была вынуждена оставаться в столице, где температура воздуха погрелась до 33 градусов, вместо того, чтобы отправиться в Шотландию», — твитнула она.

Глава экспертной группы Policy Exchange Уилл Хевен, в свою очередь, пошутил, что в области скрытой рекламы в Британии товары Dyson явно опережают все остальные.

На сайте компании новая модель бытового прибора стоит 686 долларов (549,99 фунтов стерлингов). Однако у Ее Величества стоит вентилятор предыдущего поколения.

Тем, кто желает приобрести такую же модель, как у королевы, придется выложить всего 375 долларов (300 фунтов стерлингов), пишет Express.

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Борис ДжонсонЕлизавета IIКоролева Елизавета II

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Вентилятор Ее Величества: на фото из Букингемского дворца разглядели любопытный аксессуар
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