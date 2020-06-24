«Красивая женщина»: Пирс Броснан вспомнил о работе с Ольгой Куриленко

Знаменитый актер рассказал, чем он похож на русских людей.

Знаменитый голливудский актер Пирс Броснан рассказал о работе с моделью и актрисой Ольгой Куриленко и отметил, что общения с русскими людьми дается ему легко и непринужденно.

Броснан и Куриленко оказались на одной съемочной площадке во время работы над фильмом «Человек ноября». О той встрече актер отзывается очень тепло, признается, что был в «восторге от нее».

«Да, я снимался с Ольгой Куриленко. Красивая женщина, умная, талантливая», — признался актер в интервью argumenti.ru.

Он отметил, что у россиянки «сильный характер», а вот что касается загадки «русской души», то ее разгадать он не смог.

«Я не заглядывал в душу, но русские люди очень религиозны, патриотичны. И это им дает силу», — отметил Броснан.

Он подчеркнул, что у него «похожий характер», поэтому в общении с русскими людьми он «никогда не испытывал неудобство».

Кстати, Ольга Куриленко недавно переболела коронавирусом. Оправившись, она посоветовала всем без исключения при выходе из дома использовать маску, так это убережет от заражения других, сообщает телеканал «360».