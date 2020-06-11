Пирс Броснан снимется в фантастическом фильме «Молодость»

Актер Пирс Броснан продолжает сниматься в фильмах, несмотря на свой преклонный возраст и довольно солидные запасы денег на старость. Как выяснили журналисты издания Deadline, звезда готовится к работе над проектом под названием Youth («Молодость»). Броснан исполнит роль мужчины, который резко начал стареть. Интересно, как этот замысел будет реализован, учитывая, что Пирсу уже 67 лет. Наверняка, современные компьютерные технологии вновь всех спасут.

Лента станет адаптацией короткометражного фильма режиссера Бретта Марти 2016 года выпуска. Сюжет будет происходить в отдаленном будущем, в котором люди уже активно используют технологии омоложения. Главный герой вместе со своей супругой решает стать молодым, но в итоге что-то идет не так и персонаж Броснана резко стареет.

Даты выхода картины и подробности актерского состава пока неизвестны.