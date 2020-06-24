Весь в папу: жена Овечкина запечатлела сына с клюшкой, подражающего отцу-хоккеисту

Супруга хоккеиста Александра Овечкина, Анастасия Шубская, может стать примером для многих молодых мамочек. После рождения второго малыша (прошел всего месяц) она быстро вернулась в привычную форму и успевает уделять внимание не только новорожденному Илье, но и двухгодовалому сыну Сереже.

Недавно она запечатлела старшего наследника и любимого мужа в одинаковых поло. Как оказалось, мальчик перенял не только стиль отца, но и его страсть к хоккею.

В личном блоге Анастасия показала, как Сережа умело владеет клюшкой, забрасывая шайбы в ворота. Малыш при этом выглядит очень серьезным. Похоже, что ребенок видел не один спортивный поединок с участием собственного отца и всеми силами старается быть похожим на него. Сережа очень трогательно рассказал в кадре, что у него даже есть любимая клюшка — синего мужского цвета. А на вопрос мамы, кто его любовь, он однозначно и сразу же ответил: «Я!»