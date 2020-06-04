Жена Овечкина показала подарки, которыми ее завалили в честь рождения сына

Недавно в семье хоккеиста появился на свет второй малыш.

В конце мая Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями во второй раз. В семье прославенного хоккеиста появился второй мальчик, которого назвали Ильей. Напомним, пара уже воспитывает малыша Сережу, в августе ему исполнится два годика.

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Новорожденный отличился хорошим ростом и весом: 55 см и 3 кг 800 г. И здесь есть в кого быть крупным, ведь рост папы ребенка – 1 м 90 см. Счастливые родители не стали скрывать маленького Илюшу от глаз своих почитателей и практически сразу опубликовали фото с ним в личном блоге. Многие заметили, что Анастасия после родов выглядит замечательно – ничуть не прибавила в весе и имеет отличный цвет лица.

С момента рождения малыша прошла уже неделя, однако звездных родителей до сих пор поздравляют друзья, близкие и поклонники – присылают цветы и подарки. Специально для этих презентов Овечкин даже выделил внушительный стол. Яркие цветы и игрушки радуют всю семью, включая маленького Сережу.