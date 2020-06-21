«Хочу поздравить лучшего отца»: Шубская запечатлела Овечкина с сыном в одинаковых поло

В Международный день отца 21 июня Анастасия Шубская поздравила в личном блоге своего мужа Александра Овечкина. У пары, напомним, двое сыновей – двухгодовалый Сережа и месячный Илья.

«Я очень хочу поздравить двух любимых мужчин: своего папу и Сашу – лучшего отца наших детей, о котором только можно мечтать. Именно сегодня делюсь с вами этим трогательным фото Саши с Сережей», — написала она.

На снимке сфотографирован хоккеист, играющий со своим наследником. Примечательно, что они оба запечатлены в одинаковых футболках-поло: на спортсмене оказалась голубая модель, а на мальчике розовая.

Напомним, семья прославленного хоккеиста пополнилась наследником в конце мая. Малыш родился настоящим богатырем – с ростом 55 см и весом 3 кг 800 гр. Счастливые родители не стали скрывать новорожденного от глаз публики и тут же показали снимок малыша в Сети. Многие почитатели Александра Овечкина поразились, что его супруга очень быстро пришла в форму – девушка выглядела так, будто не рожала вовсе.