Шейк в мини-шортиках и ботинках с разноцветной подошвой побывала в гостях у друга-художника

Нью-Йорк, где в настоящий момент живет российская топ-модель Ирина Шейк, стал ослаблять карантин. И у звезды, старательно придерживающейся режима самоизоляции, появилась наконец-то возможность выбираться к друзьям.

Ранее манекенщица рассказывала, что увлеклась в период пандемии российскими телепередачами, в топе которых у девушки неожиданно оказались «Поле чудес» и «Пусть говорят». Кроме того, сидя дома, Ирина стала слушать Григория Лепса и группу «Руки вверх».

А ее дочери Лее от Брэдли Купера пришлось заниматься дома онлайн. Как оказалось, девочка ходит в русскую школу, которая придерживается строгих правил и дисциплины. В итоге у малышки не было в период карантина ни минуты свободного времени. Однако Шейк всегда находила возможность, чтобы выйти с Леей на прогулку, но обязательно в масках.

Похоже, что сейчас ситуация с коронавирусом уже не выглядит столь ужасающей, как прежде. И Шейк решилась выбраться в гости к друзьям, в числе которых оказались американский художник Майкл Ангел и итальянский модельер Риккардо Тиши. Девушка для выхода выбрала черный монохромный образ с мини-шортиками, разбавив его обувью с двухцветной массивной подошвой. Судя по фото, которое она обнародовала в Сети, эта вечеринка доставила ей немало удовольствия.