«Она ходит в русскую школу»: Шейк рассказала любопытные подробности о дочке

Оказывается, дочь Ирины Шейк и Брэдли Купера Лея воспитывается в русских традициях. Об этом стало известно на прямом эфире Vogue в Instagram.

«Она ходит в русскую школу. И они очень серьезно подошли к обучению, перешли на онлайн. У них 3 урока по 30 минут, у них очень хорошие учителя и очень много домашней работы», — рассказала топ-модель.

Из-за напряженного учебного графика звезде пришлось сократить прогулки с дочкой, но совсем отказываться от них Шейк не пожелала. Девушка объяснила наследнице, что на улице теперь появились вредные микробы, поэтому нужно носить маску. Малышке, кстати, очень понравилась эта затея, и она с удовольствием закрывает лицо.

Маски модель и ее дочь носят самые обычные, не брендовые. Да и вообще Ирина не сильно балует дочь. Звезда утверждает, что все вещи дорогих марок, что есть у Леи – подарок ее обеспеченных друзей. При этом нельзя сказать, что дочка равнодушна к нарядам, она не только сама себе подбирает одежду, но и пытается повлиять на look матери. В топе девочки сейчас красивые платьица. А вот Шейк предпочитает носить на карантине какие-то удобные вещи вроде спортивных костюмов.