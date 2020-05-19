«Жадный вельможа»: сказку читает актер «Однажды в России» на ТНТ Денис Дорохов
«Сказки на ночь»
«Жадный вельможа»
Алена Кравец: «На Рублевке все закупились аппаратами ИВЛ и тихо сидят по домам»
Звездные блоги
Звездный гость

«Поле чудес», Лепс и «Руки Вверх!»: Шейк назвала любимые русские шоу и песни

И даже исполнила в прямом эфире отечественный хит.

«Поле чудес», Лепс и «Руки Вверх!»: Шейк назвала любимые русские шоу и песни
Ирина Шейк. Фото Global look press

Ирина Шейк в прямом эфире Instagram с главным редактором Vogue Марией Федоровой проявила себя как девушка с истинно русской душой. Она поведала, что на карантине в Нью-Йорке отказалась от просмотра новостей, зато увлеклась российскими телешоу. В ее топе такие программы, как «Поле чудес», «Пусть говорят» и «Вечерний Ургант».

Звезда призналась, что любит песни группы «Руки Вверх!», особенно их хит «Он тебя целует» и даже спела ее с легким харизматичным акцентом. Знакома Шейк и с творчеством Григория Лепса.

«На прошлой неделе у меня была такая ностальгия по России, я и моя подружка слушали Лепса», — заявила топ-модель.

Ирина также рассказала, что на карантине все-таки выходит на улицу, а когда никого нет вокруг, даже снимает маску, чтобы подышать свежим воздухом. Ее любимый крем для смягчения губ – детский, она редко пользуется тушью и не любит фитнес.

Тэги

Ирина ШейкИрина Шейк: последние новостиШейк
Loading...