Подмосковный помещик: Максим Галкин показал остроконечные башни на своем замке

Максим Галкин в личном блоге показал остроконечные башни на своем внушительном замке в деревне Грязь.

Еще недавно юморист расстраивался из-за дождливой погоды, а теперь был откровенно удивлен, что выглянуло солнце, и небо стало абсолютно голубым.

«Вот это погода сегодня! Ни облачка, окрест — одно синее небо. Хотя нет, нашел одно облачко — за башню спряталось», — сказал муж Пугачевой, показывая в Instagram красоту вокруг.

Здесь-то и попали в кадр шикарные монументальный сооружения, словно пронзающие облака и небо. Кроме них камера зафиксировала амфитеатр семьи артистов, который расположен в саду. Судя по всему, именно здесь проходят домашние праздники и концерты Аллы Борисовны и Максима Галкина во время теплого сезона.

Ранее Галкин хвастался бронзовой антикварной дверью с аметистами, которую установил в своем замке. Актер сам приложил руку к ее реставрации, лично инкрустируя ее камнями и украшая сусальным золотом.