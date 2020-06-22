«Мы расстаемся без грязи»: Кристина Асмус объявила о разводе с Гариком Харламовым 

Актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» заверила, что это решение стало обоюдным и его нельзя назвать спонтанным.

Кристина Асмус сообщила своим поклонникам о том, что она намерена официально оформить развод со своим мужем. По словам знаменитости, в браке с Гариком Харламовым она прожила восемь лет. За это время супруги обзавелись общим ребенком. Их дочери Анастасии в январе исполнилось шесть лет. Обращаясь к верным почитателям, актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» подметила, что их с мужем развод — это не шутка и не хайп. Избранница резидента Comedy Club заверила, что никогда не смогла бы иронизировать или высмеивать такое важное событие. К тому же Кристина дала понять, что это решение стало обоюдным и отнюдь не спонтанным.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, около трех месяцев назад Асмус вместе с дочкой поселилась в загородном доме после продолжительного ремонта. О том, переехал ли с ней Гарик, артистка ничего не говорила. По словам Кристины, к решению подать на развод они с Харламовым пришли еще год назад. До того, как это стало мейнстримом. Девушка уточнила, что она хорошо относится к экс-возлюбленному и считает его близким человеком. Ведь у них есть общий ребенок.

«Мы расстаемся без грязи, с большим уважением друг к другу», — заверила актриса.

Кристина подметила, что бесконечно благодарна мужу за каждый прожитый вместе день. Свою дочь супруги планируют растить вместе. От всяких интервью и комментариев по поводу развода Асмус отказалась. Актриса уточнила, что для нее, как и для любой другой женщины, развод — это болезненный процесс.