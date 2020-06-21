Утеплилась по погоде: Асмус в брюках-дудочках примерила валенки в гостях у Охлобыстина

32-летняя Кристина Асмус дала понять, что сохранила прекрасные отношения с Иваном Охлобыстиным. С именитым актером возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова снималась в сериале «Интерны» на ТНТ. К слову, именно благодаря этому проекту актриса снискала любовь и признание поклонников. За последние годы девушка успела сняться в нескольких фильмах, таких как: «Елки», «Чемпионы: Быстрее, Выше, Сильнее», «А зори здесь тихие…», «Текст». Режиссером последнего стал Клим Шипенко. В этой картине Асмус снималась вместе с Иваном Янковским.

На днях Кристина побывала в гостях у Ивана Охлобыстина. Актер вместе со своей супругой Оксаной и шестью детьми уже давно обосновался за городом, поселившись в просторном таунхаусе. На личной страничке в Instagram возлюбленная шоумена поделилась отчетными снимками. Так, Асмус позировала с хозяином дома. Напомним, что в сериале «Интерны» Охлобыстин сыграл роль доктора Быкова, а Кристина предстала в образе Варвары Черноус.

В гости к коллеге Кристина отправилась в толстовке стиля оверсайз и полосатых белых брюках-дудочках. При этом из-за дождливой погоды Иван выдал своей гостье валенки, которые явно были ей не по размеру. Таким образом, возлюбленная Гарика Харламова утеплила ноги, дополнив образ пластиковой диадемой. К слову, сама актриса не так давно переехала в отремонтированный загородный дом. Актриса призналась, что за последние три месяца она никак не может полностью отмыть все комнаты от строительной пыли.