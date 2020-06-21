«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Утеплилась по погоде: Асмус в брюках-дудочках примерила валенки в гостях у Охлобыстина

Супруга Гарика Харламова навестила коллегу, с которым когда-то снималась в сериале «Интерны» на ТНТ.

Утеплилась по погоде: Асмус в брюках-дудочках примерила валенки в гостях у Охлобыстина
Кристина Асмус (Фото: Instagram.com/asmuskristina)

32-летняя Кристина Асмус дала понять, что сохранила прекрасные отношения с Иваном Охлобыстиным. С именитым актером возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова снималась в сериале «Интерны» на ТНТ. К слову, именно благодаря этому проекту актриса снискала любовь и признание поклонников. За последние годы девушка успела сняться в нескольких фильмах, таких как: «Елки», «Чемпионы: Быстрее, Выше, Сильнее», «А зори здесь тихие…», «Текст». Режиссером последнего стал Клим Шипенко. В этой картине Асмус снималась вместе с Иваном Янковским.

Актер Иван Охлобыстин и Кристина Асмус
Кристина Асмус побывала в гостях у Ивана Охлобыстина (Фото: Instagram.com/asmuskristina)

На днях Кристина побывала в гостях у Ивана Охлобыстина. Актер вместе со своей супругой Оксаной и шестью детьми уже давно обосновался за городом, поселившись в просторном таунхаусе. На личной страничке в Instagram возлюбленная шоумена поделилась отчетными снимками. Так, Асмус позировала с хозяином дома. Напомним, что в сериале «Интерны» Охлобыстин сыграл роль доктора Быкова, а Кристина предстала в образе Варвары Черноус.

Актриса Кристина Асмус
По загородному таунхаусу Кристина ходила в валенках не по размеру (Фото: Instagram.com/asmuskristina)

В гости к коллеге Кристина отправилась в толстовке стиля оверсайз и полосатых белых брюках-дудочках. При этом из-за дождливой погоды Иван выдал своей гостье валенки, которые явно были ей не по размеру. Таким образом, возлюбленная Гарика Харламова утеплила ноги, дополнив образ пластиковой диадемой. К слову, сама актриса не так давно переехала в отремонтированный загородный дом. Актриса призналась, что за последние три месяца она никак не может полностью отмыть все комнаты от строительной пыли.

Тэги

Гарик Харламовдети звездестественная красотаЗвездные детизвезды на карантинеИван ОхлобыстинКрасота вне возрастаКристина Асмус
Loading...